Intercettato nel garage di San Siro da Premium Sport, Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha parlato prima del derby: "E' una partita importantissima, sappiamo cosa vuol dire giocare un derby, che sarà un derby particolare, in uno stadio pieno. Questo legame tra l’Italia e la Cina, non solo sportivo ma anche economico, con sviluppi culturali e di integrazione. Speriamo sia una bella festa per tutti. Dopo il ko col Crotone ci siamo resi conto che avevamo fatto una gara non all'altezza e ci siamo messi al lavoro per giocare il derby nel migliore dei modi. Europa League? E' un obiettivo importante perché vogliamo tornare in Europa, e dobbiamo passare da questa partita qui: ci vuole massima concentrazione oggi. Pioli? Siamo stati vicini al nostro mister, rispettiamo moltissimo il suo lavoro, soprattutto in questo momento di difficoltà. Icardi? Mi auguro segni, speriamo ci possa dare una gioia".