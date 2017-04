Intervistato da Reuters, Javier Zanetti ha parlato del futuro dell’Inter e spiegato come Suning abbia impostato un piano strategico che prevede una costante crescita del club.



“Abbiamo vinto per sette anni di fila ed era naturale arrivare alla fine di un ciclo, in un momento in cui la proprietà è cambiata due volte in tre anni. Ora stiamo cercando di costruire una squadra importante, con Suning che intende portare l’Inter tra le 10 migliori squadre al mondo. E’ per questo obiettivo che stiamo lavorando ma non è una cosa che avviene dalla sera alla mattina. Ci vuole tempo, è richiesto un piano strategico. Ci si può arrivare costruendo una squadra piena di buoni giocatori, ma che abbiano anche valori umani. La prima cosa da fare è tornare in Champions League, il nostro habitat.



LO STADIO – “L’Inter ha pronto il progetto su San Siro da più di un anno. Spero che la situazione possa risolversi presto. San Siro è uno degli stadi più belli del mondo e portare nuove alternative all’interno dello stadio sarebbe una strategia fondamentale per noi”