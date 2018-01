Ha 20 anni, è uno dei talenti più forti del Sudamerica - se non il più forte in assoluto -, pochi mesi fasi è presentato alla Bombonera contro un Boca Juniors con una media da spavento facendo due gol. Con la dieci sulle spalle., in Argentina ne sono sicuri: attaccante di talento purissimo di proprietà del Racing Avellaneda,- Da settimane,grazie a un accordo totale con il giocatore e si è inserito anche il Real Madrid a livello di richieste informative; ma l'Inter adesso è andata oltre, Zanetti ha rivestito un ruolo di primo piano per sorpassare la concorrenza e portare Lautaro più vicino ai nerazzurri,. Tutto dovuto alla sua incidenza su Martinez, convinto proprio dall'ex capitano sul progetto Inter; in più,. Che ci ha messo una buona parola per suggerire l'Inter a Lautaro.- Un nuovo contatto con gli intermediari sta avvicinando l'Inter a Lautaro e consentendo di aprire le porte al sorpasso sull'Atlético Madrid: riunione fiume nella giornata di ieri da cui si è usciti con soddisfazione,. L'Inter fa sul serio per l'attaccante classe '97, gli ha proposto un quinquennale dopo essere andati a seguirlo in diverse occasioni in Sudamerica, vuole portarlo ad Appiano dalla prossima stagione ma sa bene che, gli affari del passato - da Dybala a Gabriel Jesus - insegnano. Intanto, l'irruzione nerazzurra c'è stata: a sorpresa, Lautaro è nel mirino..., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com