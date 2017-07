"Giocare un giorno in Serie A". Questo è il grande desiderio di Nicolò Zaniolo, la cui firma per l'Inter, che lo ha acquistato dalla Virtus Entella, è ormai imminente. "Sono innamorato calcisticamente di Kakà, mi brillavano gli occhi quando lo vedevo giocare - ha dichiarato a Gianlucadimarzio.com”. E rispetto al paragone col padre aggiunge: "Lui era più fisico, io sono più tecnico. Ma quando lo vedevo giocare da piccolo mi emozionavo sempre. Mi ha sempre consigliato nel modo migliore, toccando i tasti giusti; essere figlio d'arte è un vantaggio per come la vedo io".