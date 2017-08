La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie C. Oggi Benedetto Mancini (ex presidente del Latina) incontra a Roma Caliendo per cercare di acquistare il Modena. Il colpo del giorno è del Siena: Belingheri (Cremonese).



Nel girone A la Giana punta Cincilla (Renate). Musetti può tornare al Pro Piacenza. La Carrarese ingaggia Possenti (Reggina) ed è vicina a Perri (Ascoli). Ufficiale Nossa (Como) alla Pistoiese. Di Nolfo (Perugia) verso Prato.



Nel girone B Kouko (Olbia) all’AlbinoLeffe. La Reggiana rinnova fino al 2019 Riverola. Sperotto e Maurizi (Carpi) alla Fermana. Il Teramo stringe per Soumarè (Avellino).



Nel girone C Elezaj (Perugia) al Racing Fondi. Il Cosenza chiude per Sosa (Alessandria). Zè Turbo (accompagnato dall’avvocato Marco Correia) rinnova sino al 2020 con l’Inter e va in prestito al Catania.