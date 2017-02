Secondo quanto riporta Tuttosport in edicola oggi, l'Inter volerà a Madrid in queste ore nella persona del suo presidente Zhang per incontrare il pari ruolo del Real Madrid, Florentino Perez. Un vertice di conoscenza ma utile anche a parlare di mercato: "James Rodriguez è il primo obiettivo", si legge. E lo stesso James in estate aveva rivelato come lo avesse cercato l'Inter: "Hanno fatto un'offerta per me, ma non se ne è fatto nulla perché sono rimasto al Real".