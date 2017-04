"Abbiamo toccato il fondo". Parole schiette e sincere, quelle usate da Stefano Pioli, per descrivere la sconfitta di ieri sera della sua Inter contro la Fiorentina. Un ko che ha dato il colpo di grazia a una storia che era già segnata e destinata a finire, dopo gli ultimi risultati deludenti, dal pareggio col Torino a quello nel derby, passando per le due gare perse con Sampdoria e Crotone.



IDEA JIANGSU - La fine di una storia con i colori nerazzurri, che però potrebbe non essere la fine di quella con Suning. Dopo soli due punti in sei partite, infatti, Jindong Zhang ha deciso di esonerare Choi Yong-Soo, allenatore sudcoreano del Jiangsu, l'altra squadra di proprietà dell'imprenditore cinese, che gioca nella Super League. E, secondo quanto trapela dalla Cina, ha già offerto la panchina del club proprio a Pioli, che nei mesi scorsi era volato a Nanchino per una riunione con i vertici di Suning.



ASPETTANDO LA FIORENTINA - Timida, al momento, la risposta del tecnico emiliano, non convinto da un trasferimento in un Paese così lontano dall'Italia. In più, l'ex Lazio aspetta segnali dalla Fiorentina che, dopo averlo battuto ieri sera, ha individuato in lui il candidato numero uno per raccogliere l'eredità di Paulo Sousa, che a fine stagione lascerà Firenze.