L'azionista di maggioranza dell'Inter, Zhang Jindong, sarà presente in tribuna per la sfida tra Inter e Napoli. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il numero uno di Suning sia anche intenzionato a portare avanti le pratiche di riammodernamento relative allo stadio Meazza.



LA MAXI RIUNIONE - "Zhang Jindong sarà in tribuna per Inter-Napoli. La conferma della presenza del grande capo di Suning è arrivata ieri. Visto che si muove con l’aereo privato, non è facile capire quando Zhang riuscirà a raggiungere Milano, dove non veniva da fine febbraio. Probabile che sbarchi sabato mattina. L’azionista di maggioranza era annunciato anche per il derby pasquale, ma un impegno di lavoro all’ultimo lo aveva bloccato a Nanchino. Pur annunciato, non ci sarà invece Erick Thohir, bloccato in Indonesia dai vari business, in primis l’organizzazione degli Asian Games nell’ambito della quale è stato sentito da poco come testimone per un caso di corruzione che ha riguardato alcuni uomini del comitato olimpico che Thohir presiede. Zhang ripartirà dopo il match, ma le ore milanesi gli basteranno per salire alla Pinetina a strigliare la squadra dopo gli ultimi risultati deludenti. e per una maxi riunione con i manager del club".



PARENTESI STADIO - "Non è invece in agenda alcun incontro con la nuova proprietà cinese del Milan. Anche se a breve il boss di Suning spingerà perché i rossoneri prendano una posizione sullo stadio. Piuttosto che sprecare altro tempo per aspettare i cugini, Zhang è disposto ad anticipare i soldi per ristrutturare il Meazza".