Non una settimana da ricordare per Zhang Jindong a livello sportivo: il Jiangsu ha perso in finale di Supercoppa e l'Inter, invece, ha abdicato contro la Roma, non sfruttando la grande occasione di avvicinare il Napoli, sconfitto in casa da una sempre più sorprendente Atalanta.



Dopo aver assistito alla gara dalla tribuna, il patron nerazzurro e numero uno di Suning, è ripartito per la Cina questa mattina. Non è ancora prevista la data del suo ritorno a Milano.