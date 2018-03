L'avventura di Fabio Capello in Cina volge al termine. L'allenatore italiano, sotto contratto col Jiangsu Sunin fino a dicembre con un ingaggio da 10 milioni di euro all'anno, lascerà presto la panchina della squadra cinese. Che, nelle prime tre giornate di campionato, ha raccolto una vittoria e due sconfitte. L'ultima per 4-1 sul campo del Chongqing Lifan.



La notizia non è ancora ufficiale, ma ormai il divorzio è certo. Resta da capire la formula della separazione: dimissioni, accordo consensuale per la rescissione del contratto oppure esonero deciso dal patron Zhang Jindong, azionista di maggioranza anche dell'Inter. Intanto circola già il nome del nuovo tecnico: il romeno Cosmin Olaroiu. Nello staff di Capello ci sono altri due italiani: Cristian Brocchi e Gianluca Zambrotta.



