Steven Zhang, figlio del presidente dell'Inter Jindong, ha parlato nella cena organizzata per celebrare il Triplete realizzato delle squadre giovanili, campioni d'Italia nella categoria Primavera, Berretti e Under 17: "Quello che fa il Settore giovanile deve essere preso come esempio dalla prima squadra: sono molto orgoglioso di voi per quello che fate tutti i giorni".