L'edizione odierna di TuttoSport parla del mercato dell'Inter e spiega come Zhang Jindong sia pronto a mettere a disposizione circa 200 milioni di euro per la campagna acquisti estiva.



"Giovani, talentuosi e pronti per il calcio italiano. L'Inter insieme alla sua ricca proprietà Suning sta progettando il futuro. Ci saranno 150-200 milioni a disposizione del prossimo allenatore - Conte è il sogno, ma Pioli spera nella conferma (che arriverà nel caso in cui l'ex ct azzurro resti al Chelsea e Simeone all'Atletico Madrid) -, verranno acquistati top player italiani e stranieri, strette alleanza con alcuni club (vedi il feeling diretto con Percassi dell'Atalanta) e altri forse addirittura acquistati (il Gil Vicente in Portogallo e il Mouscron in Belgio sono fra i papabili). Ci sarà una mezza rivoluzione in difesa, verrà acquistato un centrocampista, ma anche in attacco l'Inter piazzerà un colpo e il nome che si fa sempre più largo è quello di un vecchio pallino: Domenico Berardi. Ma lunedì, in occasione del posticipo contro la Sampdoria, il club nerazzurro avrà modo di parlare con la dirigenza blucerchiata di un altro obiettivo sensibile, probabilmente più per il futuro che per la prossima stagione. Il 21enne attaccante ceco Patrick Schick".