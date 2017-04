Nessun approccio nonostante il derby tra la nuova proprietà cinese del Milan con Yonghong Li e i suoi uomini con Steven Zhang e Liu Jun, gli uomini a rappresentare la proprietà Suning dell'Inter. Perché i gruppi non si sono presentati, complimentati, salutati?



Secondo Repubblica, sarebbe stato Zhang Jindong, padrone dell'Inter, ad imporre ai suoi rappresentanti in Italia di non avere alcun tipo di colloquio con Yonghong Li perché il governo cinese non avrebbe approvato l’operazione per l'acquisto del Milan, protrattasi per troppi mesi per avere una salda credibilità, e Li non ha una buona nomea nel suo Paese, essendo noto per alcune storie poco chiare e non edificanti che ne fanno di lui una persona poco stimata. Così Suning per adesso non vuole avere rapporti di alcun genere, e attende che emergano nuovi dettagli in merito alla cordata rossonera prima di intraprendere eventualmente delle relazioni burocratiche.