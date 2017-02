La qualità è meglio della quantità: il mercato di gennaio ha allo stesso tempo rinforzato e ridotto numericamente la rosa dell'Inter. In una campagna trasferimenti abbastanza povera, spicca come un raggio di sole all'ombra l'arrivo di Gagliardini dall'Atalanta si sta rivelando un colpo utilissimo per il presente e per il futuro. In uscita c'è stata una partenza per reparto: Ranocchia all'Hull City, Felipe Melo al Palmeiras e Jovetic al Siviglia; oltre ai giovani Miangue (Cagliari) e Gnoukouri (Udinese). La sorpresa dell'ultimo giorno è rappresentata dal difensore australiano Sainsbury, arrivato in prestito dal Jiangsu Suning, che può aprire la porta per la cessione di Biabiany in Cina, dove il mercato è ancora aperto sino a fine febbraio.



MERCATO ESTIVO - In Italia si è chiusa la campagna trasferimenti invernale, ma l'Inter sta già pianificando i rinforzi per la prossima stagione con largo anticipo. I nerazzurri sognano di riportare in patria Verratti, offrendo in cambio al PSG uno tra Banega e Kondogbia da sacrificare come parziale contropartita tecnica. La stessa strategia sarà provata con Caprari per un altro giovane talento italiano come Bernardeschi della Fiorentina o, in alternativa, Berardi del Sassuolo. Ma il reparto più movimentato è la difesa, con il greco Manolas della Roma già nel mirino. Poi si cercano due nuovi terzini: Darmian (Manchester United) o Vrsaljko (Atletico Madrid) a destra e Ricardo Rodriguez (Wolsfburg) sulla sinistra. Il futuro è adesso.



@CriGiudici