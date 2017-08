I ragazzi del '99. Dopo aver blindato l'attaccante Pinamonti con un nuovo contratto fino al 2021 e aver preso il centrocampista Zaniolo dall'Entella, l'Inter ha prenotato un altro loro coetaneo: il difensore Bastoni, che resterà in prestito all'Atalanta per le prossime due stagioni. Con questo triplo investimento in prospettiva futura, Suning dimostra di non aver affatto accantonato il progetto legato ai giovani italiani.



COPPIA D'ASSI - Sabatini ama i calciatori di talento, senza farne una questione di nazionalità. Sui nuovi terzini fluidificanti Dalbert e Cancelo c'è la sua firma, così come sul centrale Skriniar. Adesso sta cercando di regalare a Spalletti un'altra preziosa pedina per l'attacco. Su Schick non c'è più tempo da perdere: è ora di chiudere la trattativa con la Sampdoria per non lasciarsi scappare un potenziale campione di domani. Anche senza aspettare di piazzare Jovetic e Gabigol sul mercato in uscita. Non prendere Schick sarebbe un peccato, perdonabile soltanto se a Milano arrivasse un altro asso come il laziale Keita, da soffiare alla Juventus. Zhang ha il dovere di mettere il bene dell'Inter davanti alle indicazioni sugli investimenti all'estero dati dal governo cinese. Lo deve a tutti i tifosi nerazzurri, perché ogni promessa è debito.



@CriGiudici