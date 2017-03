Il direttore generale del club neroverde, Giovanni Carnevali ha stabilito indi euro la "cifra adeguata" per la sua cessione. Ben 15 milioni in più rispetto alla valutazione di 25 milioni fatta la scorsa estate, quando l'attaccante preferì rimanere al Sassuolo invece di trasferirsi alla Juventus.Nel frattempo Berardi ha un anno d'età in più e un anno di contratto in meno (scadenza fissata a giugno 2019). Frenato da un infortunio al legamento collaterale del ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi per 4 mesi, non ha più trovato la via del gol dopo le due reti segnate nelle prime due giornate di campionato con Palermo e Pescara, servendo 4 assist nelle 11 partite giocate nel 2017. A livello realizzativo, in questa Serie A hanno fatto meglio di lui altri due giovani attaccanti seguiti con interesse dall'Inter: Bernardeschi (10 gol) e Keita (8 gol). TU CHI PRENDERESTI? VOTA! @CriGiudici