Oltre al solitoper il ruolo di terzino sinistro, il principale dubbio di formazione è a centrocampo. Dove, con(558 minuti giocati, non sostituito solo a Roma e a Crotone), l'unico nerazzurro non impegnato in nazionale durante la sosta del campionato. Seppur partendo a volte dalla panchina, sono sempre scesi in campo anche gli altri tre tranne Gagliardini , rimasto in panchina contro il Genoa. L'ex atalantino (226 minuti raccolti in questa Serie A con 3 presenze da subentrato e altrettante da titolare, 2 volte sostituito) ha giocato 165 minuti nel doppio impegno dell'Italia con Macedonia e Albania. Spesso si è alternato con Vecino , reduce dai 180 minuti giocati nella nazionale uruguaiana contro Venezuela e Bolivia. Stesso minutaggio, ma con meno ore di volo, per Joao Mario nel Portogallo contro Andorra e Svizzera. Il numero 10 dell'Inter ha giocato 324 minuti in campionato con 4 presenze entrando dalla panchina e 3 da titolare, 2 volte sostituito. Invece Vecino è a quota 496 minuti in nerazzurro, con 5 presenze da titolare senza mai essere sostituito e 2 a partita in corso.Come evidenziano le statistiche qui sotto:(a Roma). Contro il Milan ci sarà bisogno di tutti, ma voi chi fareste partire dalla panchina? Dite la vostra nei commenti e partecipando al sondaggio di Calciomercato.com: Inter, chi deve escludere Spalletti nel derby? Intanto nella GALLERY social potete guardare come i protagonisti (anche grandi ex comee l'uomo derby Nicola) si stanno avvicinando all'appuntamento.@CriGiudici