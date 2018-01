Otto allenatori in sette anni per zero titoli. Da Gasperini a Spalletti passando per Ranieri, Stramaccioni, Mazzarri, Mancini, de Boer e Pioli. A parte il primo e il penultimo, gli altri sei hanno alternato una serie di risultati positivi e negativi.



RANIERI - Stagione 2011/2012: 7 vittorie di fila, poi in 10 partite arriva una sola vittoria con 3 pareggi e 6 sconfitte. Esonerato.



STRAMACCIONI - Stagione 2012/2013: 7 vittorie consecutive, l'ultima allo Juventus Stadium. Poi per ottenere lo stesso numero di successi servono le ultime 27 giornate di campionato con 6 pareggi e 14 sconfitte, che portano la squadra al nono posto in classifica.



MAZZARRI - Stagione 2013/2014: nelle prime 12 giornate di campionato arrivano 7 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. Poi in 10 turni una sola vittoria con 5 pareggi e 4 sconfitte. Chiude il campionato al quinto posto in classifica.



MANCINI - Stagione 2015/2016: 5 vittorie nelle prime 5 giornate. A cavallo tra fine andata e inizio ritorno, solo 2 vittorie in 9 partite con 3 pareggi e 4 sconfitte. Termina il campionato quarto in classifica.



PIOLI - Stagione 2016/2017: centra 7 vittorie di fila, poi inanella 8 partite senza vittorie e chiude al settimo posto in classifica.



SPALLETTI - Stagione 2017/2018: subito 16 risultati utili consecutivi con 12 vittorie e 4 pareggi, poi zero successi nelle ultime 5 partite.



SANTA SOSTA - Per fortuna ora c'è la sosta, utile per recuperare energie e uomini, dall'infermeria e sul mercato. Spalletti ha gli uomini contati: servono rinforzi.



SAN ICARDI - E meno male che là davanti c'è sempre San Icardi, autore di 18 dei 35 gol segnati dall'Inter: più della metà. In prospettiva futura gli servirebbe un partner come Chiesa...



CROCE ROSSA - Perisic è in letargo. Joao Mario? Lontano parente del campione d'Europa pagato 40 milioni di euro, che ora indossa la maglia numero 10 nerazzurra. Non spariamo sulla croce rossa: ci pensano già i social, che prendono di mira il nazionale portoghese paragonandolo ai personaggi dei Simpson, come si può vedere nella GALLERY.



@CriGiudici