La Sampdoria fa diventare pazza l'Inter. Nel bene: come in occasione dell'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 firmata da Martins, Vieri e Recoba nei minuti di recupero il 9 gennaio 2005; o del pareggio per 0-0 del 20 febbraio 2010, l'anno del Triplete, quando Mourinho fece il gesto delle manette dopo che l'arbitro Tagliavento espulse Samuel e Cordoba, lasciando i nerazzurri in nove uomini nel primo tempo.



E nel male, come in questa stagione, sotto il segno di Quagliarella. Decisivo sia all'andata a Genova, dove terminò l'avventura di Frank de Boer, sia al ritorno a San Siro. Infrangendo le residue speranze di qualificarsi alla prossima Champions League (il terzo posto in classifica occupato dal Napoli dista 9 punti a 8 giornate dalla fine del campionato) e rischiando di compromettere anche il futuro di Stefano Pioli. Come già detto più volte in questa rubrica, non partecipo al giochino del toto-allenatore, con le quote che cambiano ogni settimana a seconda del risultato dell'ultima partita giocata. Questa volta preferisco sondare l'umore dei tifosi, ponendo dieci questioni per aprire un dibattito costruttivo nei commenti qui sotto.



1) Praticamente sfumata la Champions, l'Inter riuscirà a qualificarsi almeno in Europa League? Vincere il derby e arrivare davanti al Milan basterebbe per salvare la stagione?



2) Qual è il vero valore della rosa nerazzurra? E' da secondo, terzo, quarto, quinto, sesto o settimo posto in classifica?



3) Quali sono i giocatori da cui ripartire e sui quali ricostruire la squadra?



4) Chi invece non è da Inter e va ceduto?



5) Su quale modulo di base è giusto puntare: 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2 o 3-4-3?



6) Quali sono i ruoli da rinforzare e con quali calciatori? Suning riuscirà a prendere un top player anche senza Champions?



7) Pioli merita di essere confermato per la prossima stagione?



8) Conte vuole l'Inter o la sta 'usando' per ottenere un contratto migliore al Chelsea? Il suo passato juventino è un fattore da tenere in considerazione?



9) Conte vale 10 Pioli? Per tornare in alto basterà sostituire un allenatore che guadagna 1,5 milioni di euro netti all'anno con un nuovo tecnico che prenderebbe dieci volte tanto? Il Conte o il Simeone della situazione riuscirebbero nell'impresa di trasformare dei calciatori anarchici e discontinui come Brozovic, Kondogbia, Banega e Joao Mario in delle macchine da guerra?



10) Allenatore a parte, servirebbe più una figura dirigenziale alla Oriali che faccia da collante tra squadra e società oppure altri specialisti nello staff tecnico come Cambiasso per il centrocampo e Milito per l'attacco sulla falsa riga di Samuel in difesa? A voi le risposte.



@CriGiudici