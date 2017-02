Continua la rincorsa alla qualificazione in Champions League per l'Inter, che vince a Bologna tenendo il passo di Roma e Napoli. Proprio i giallorossi sono i prossimi avversari dei nerazzurri nel posticipo di domenica sera a San Siro.



SENZA MIRANDA, MA CON ICARDI - Per l'occasione non ci sarà lo squalificato Miranda, ma rientreranno Kondogbia, Brozovic e Icardi. Ieri il capitano ha compiuto 24 anni: la sua assenza si è fatta sentire specialmente in area di rigore, dove nel primo tempo Palacio non è riuscito a girare in rete due cross al bacio di Perisic dalla sinistra e di Candreva dalla destra. Detto ciò, l'esperto attaccante argentino resta un esempio da seguire per classe e professionalità: merita rispetto e darà tutto fino a giugno, quando scadrà il suo contratto.



'FENOMENO' GABIGOL - L'Inter non ha dominato, come era prevedibile considerando la rabbia del Bologna dopo le due figuracce fatte in casa con Napoli e Milan. Per fortuna l'arbitro Mazzoleni non ha fischiato un fallo da rigore di Eder su Dzemaili, poi il destino ha premiato Gabigol. Dopo aver esordito in campionato a gara in corso e giocato la prima partita da titolare in Coppa Italia, sempre contro il Bologna il giovane attaccante brasiliano ha segnato il suo primo gol in Serie A. Come fece un certo Ronaldo in una vittoria per 4-2 nel 1997 con doppietta dall'altra parte di Baggio, che ha appena compiuto 50 anni.



ZENGA & ZEMAN - Tra i compagni di squadra del Divin Codino c'era anche il difensore Massimo Paganin, ieri profetico nel prevedere il 13esimo gol fatto dall'Inter e il 15esimo preso dal Bologna nell'ultimo quarto d'ora di gioco durante la telecronaca su Mediaset Premium. Dove ieri ha debuttato da opinionista un altro ex nerazzurro: Walter Zenga. Che, prima del calcio d'inizio, aveva pronosticato un 3-0 per il Pescara a fine primo tempo. Zeman gli ha dato ragione, asfaltando il Genoa e rilanciando Caprari. L'attaccante di proprietà dell'Inter ha realizzato una doppietta e, se il buongiorno si vede dal mattino, sarà sicuramente valorizzato ulteriormente dal lavoro del nuovo allenatore.



HANDANOVIC E IL TRIPLETE - Chiusa la parentesi sull'attacco del futuro, passiamo alla difesa del presente. Nelle ultime 10 gare sono arrivate 9 vittorie e una sconfitta con 18 gol fatti, 3 subiti e la porta imbattuta per ben 7 volte. Merito dell'equilibrio dato da Pioli nella fase di non possesso e anche di Handanovic, autore di un intervento salva-risultato nel finale. Con la squadra che concede meno tiri agli avversari, lo sloveno è meno impegnato rispetto a inizio stagione, ma si fa trovare pronto nei momenti decisivi. Come sanno fare solo i grandi portieri. E' anche grazie a lui se l'Inter ha 48 punti in classifica dopo 25 giornate di campionato: per trovare un bottino migliore (55 punti) bisogna risalire indietro nel tempo fino al 2010, l'anno del Triplete.



@CriGiudici