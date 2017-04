"I social danno diritto di parola a legioni di imbecilli, che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli". Parole di Umberto Eco. Nel suo piccolo, anche il mondo del calcio risente di questo effetto.



'CASO' GAGLIARDINI - In particolare i tifosi dell'Inter sono maestri nell'autolesionismo alla Tafazzi. L'ultimo esempio in ordine di tempo è rappresentato dal 'caso' Gagliardini, giudicato 'colpevole' di essere andato allo Stadium per vedere Juventus-Barcellona, per di più senza aver informato l'Inter. Cosa c'è di male? Un calciatore ha bisogno del permesso della società per andare a vedere una partita o fare visita ai bambini di un oratorio nel proprio tempo libero? In che mondo siamo? Forse avrebbe fatto meglio a ubriacarsi di nascosto in discoteca?



CHE 'PALLE'! - Gagliardini è forte, giovane e italiano. Ha tutte le carte in regolare per diventare un punto cardine intorno al quale ricostruire l'Inter del futuro. E' un bravo ragazzo con gli attributi e grande carattere, come ha già dimostrato in campo e fuori, non avendo paura di contraddire pubblicamente il ds Ausilio dopo la brutta sconfitta di Crotone.



'NO' ALLA JUVE - Uno così dovrebbe essere coccolato da tutti i tifosi e invece c'è qualcuno che rischia di farlo pentire di aver detto subito sì ai nerazzurri senza aspettare la Juve nello scorso mercato di gennaio. Gagliardini ha fatto benissimo ad andare a vedere dal vivo una gara di Champions League per due motivi: si impara sempre qualcosa, anche solo guardando; assistetere a 'partitone' del genere fa crescere la voglia di lavorare come dei matti e dare tutto per riportare la squadra nell'Europa che conta. L'Inter dovrà aspettare almeno fino alla stagione 2018/2019: questo è il vero peccato, altro che Gagliardini allo Juventus Stadium...



