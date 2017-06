"Il buongiorno si vede dal mattino", "Chi ben comincia è a metà dell'opera": questi proverbi non valgono per l'. Che negli ultimi anni ha pescato più di un, salvo poi non riuscire a esprimere tutto il potenziale fatto intravedere nelle loro prime apparizioni in maglia nerazzurra.- A partire da Fredy Guarin, arrivato anel 2012. Dopo un paio di mesi di stop per infortunio, il colombiano si mette in luce convincendo l'Inter a riscattarlo. Critica e tifosi applaudono il suo acquisto, finanziato dalla cessione di. Dopo 4 anni con, i nerazzurri lo vendono in Cinadi euro, mezzo milione in più della cifra spesa per comprarlo. Pur non facendo male, Guarin non riesce a compiere quel salto di qualità che ci si aspettava. Lascia un buon ricordo per l'impegno che manca mai, causando però anche le imprecazioni di allenatori e tifosi per quei suoi- Nel 2013 è il turno di Mateo Kovacic, arrivatodi euro. Le sue irresistibili accelerazioni palla al piede fanno subito innamorare il pubblico di San Siro, ma anche al croato mancano continuità e intelligenza tattica per fare la differenza. Nonostante la campagna social, due anni e mezzo più tardi (dopo) passadi euro, fruttando un'ottima plusvalenza per le casse del club nerazzurro.- Nel 2015 sempre dalla Dinamo Zagabria arriva Marcelo Brozovic,di euro. Anche in questo caso si tratta di un affare in termini economici e all'inizio il ragazzo non si risparmia unendo quantità alla qualità. Ma alla lunga il suo rendimento risulta troppo discontinuo per colpa di un carattere particolare, che a volte lo fa sembrare indolente agli occhi dei tifosi. I quali, dopo averlo esaltato con l'hashtag, lo prendono di mira. Ora- Quest'anno, sempre a gennaio, ecco Roberto Gagliardini. La valutazione dadi euro fa un po' storcere il naso per un ragazzo dicon sole 14 presenze in serie A. Invece il suo impatto è devastante, grazie a lui la squadra ditrova equilibrio e sogna la qualificazione inrisalendo la classifica con una serie di risultati positivi. Fino alla vittoria percontro la sua ex squadra, poi l'incantesimo si spezza. Qualcosa si rompe nello spogliatoio e anche Gagliardini risente di questo crollo verticale, al centro di unanella partita con il Barcellona. Arriva all': in semifinale gli spagnoli corrono più veloci e lo costringono a rischiare interventi in scivolata. Spesso arriva in ritardo: l'arbitro lo grazia nel primo tempo, non nella ripresa, quando arrivano. Invece non è affatto così perché gli errori imperdonabili sono ben altri, commessi specialmente fuori dal campo con comportamenti non professionali. Sbagli che il Gaglio non ha ancora fatto e non farà mai. Perché è una persona seria con le@CriGiudici