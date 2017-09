C'è tanta voglia di Inter San Siro così, semplicemente...speciale Altro +3, ma il meglio deve ancora venire. #interspal #RG5 pic.twitter.com/VoPjXIxe6g — roberto gagliardini (@gaglio94) 11 settembre 2017

. E ha un significato speciale per gli interisti, dalla maglia dell'indimenticabile Giacintoai titoli vinti nel 2010 da. Tutti e tre citati alla vigilia della gara con la Spal dagiornate di campionato.- Tre è anche il numero dei calciatori italiani titolari ieri:. I quali, oltre alla nazionalità, hanno in comune un altro aspetto: quello di finire spessodi certi tifosi. Eppure sono stati, sono e saranno ancora importanti per l'Inter.- Nel suo ruolo ci sono pochi elementi al mondo in grado di fare la differenza. Figuriamoci in Italia, dove la Juve ha dominato a lungo con... Il buon Danilo, 29 anni appena compiuti, non rientra in questa categoria, ma sa svolgere il proprio compito. Rilanciato da Pioli, è una pedina molto utile anche nello scacchiere di Spalletti. Soprattutto per la sua duttilità (in caso di bisogno, può fare anche il centrale) e per le sue doti tattiche in fase difensiva, dove è più affidabile rispetto a chi deve ancora inserirsi nel calcio italiano come- La catena della fascia destra si completa con Candreva, che non è e non deve essere l'esatta copia di. Il croato ha nelle gambe più gol e ben altro cambio di passo, mentre l'ex laziale possiede qualità diverse nel proprio bagaglio tecnico. Così riesce comunque a creare superiorità numerica e a sfornare un buon numero di assist, senza dimenticare la soluzione del tiro da fuori area.- Arrivato a gennaio dall'Atalanta, è stato subito accolto benissimo da San Siro. L'amore a prima vista si è un po' raffreddato, complici il calo nel finale della scorsa stagione e l'inizio in salita in questo campionato a livello di prestazioni personali. Ora. Oltre ad andare subito vicino al gol con due belle conclusioni dal limite,. Pur non facendo faville, ha dato incoraggianti segnali di ripresa. Così come: nei giudizi e pure in campo. Dove, magari negli scontri diretti più difficili, Spalletti potrà far partiredalla panchina coprendosi a centrocampo con Gagliardini,. Quest'ultimo però da regista basso affiancato dagli altri due e non trequartista come nel primo tempo a Roma, dove l'esperimento è fallito.@CriGiudici