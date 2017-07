Não escolha o mais fácil. Escolha o correto! pic.twitter.com/EyKFyhEFU9 — Gabriel Barbosa (@gabigol) 5 luglio 2017

Che questo pomeriggio si allena per la prima volta agli ordini di. Nel ritiro a Riscone di Brunico non ci sono ancora i. Per il resto spicca l'assenza di Gabriel Barbosa, in arte- L'Inter sta cercando di forzare la mano per cederlo income aveva fatto a gennaio, quando il giovane attaccante brasiliano preferì restare a Milano per cercare di imporsi. I fatti non gli hanno dato ragione, visto che in tutta la stagione ha raccolto solo 1. Biabiany è l'unico nerazzurro ad aver giocato meno di lui (149 minuti). Dopo il no ale le voci di mercato su, si è aperta una pista che porta allo. Non a caso lo stesso Gabriel Barbosa ha iniziato a seguire su Instagram proprio il club tedesco. E ieri sera ha scritto su Twitter:. Intanto il suo agente annuncia che il ragazzo andrà. Il pulcino nero diventato famoso ai tempi del Carosello con questa frase: "Eh, che maniere! Qui tutti ce l'hanno con me perché io sono piccolo e nero... è un'ingiustizia però". In questa rubrica, all'indomani di Inter-Sassuolo dello scorso 14 maggio, ci interrogavamo sul perché il brasiliano fosse diventato un. Oggi, quasi due mesi dopo, ci chiediamo cosa abbia fatto di male per non meritarsiMistero. Con una certezza: in questi primi giorni di ritiro, Gabigol sarebbe stato il più acclamato dai tifosi che fanno dei sacrifici per seguire la squadra. Per lui e per l'Inter ci auguriamo che questa storia possa avere un lieto fine:@CriGiudici