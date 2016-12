Meglio un uovo oggi o una gallina domani? Pioli deve "accontentarsi". In attesa di scatenare tutta la forza economica di Suning sul prossimo mercato estivo, a gennaio l'Inter è ancora obbligata a rispettare gli accordi presi con l'Uefa in tema di fair-play finanziario.



UNA VITA DA MEDIANO - Un rinforzo arriverà comunque nel ruolo di mediano davanti alla difesa. Dove finora in questa stagione si sono alternati ben 7 diversi centrocampisti: Medel, Banega, Joao Mario, Gnoukouri, Felipe Melo e la strana coppia Brozovic-Kondogbia. Una posizione coperta solo in apparenza, perché la maggioranza di questi calciatori si sono adattati in un ruolo che non è il loro naturale. Inoltre, quando rientrerà dall'infortunio, Medel giocherà in difesa.



LUCAS LEIVA MONTOLIVO BIONDO - Il principale candidato a vestire la maglia nerazzurra è Lucas Leiva. Il brasiliano, 30 anni il prossimo 9 gennaio, non è l'elemento in grado di far compiere il salto di qualità al centrocampo dell'Inter. Ma rappresenta una buona occasione nel rapporto tra prezzo e qualità, visto che è in scadenza di contratto a giugno e il Liverpool è disposto a cederlo in prestito per i prossimi sei mesi. Tra l'altro possiede anche il passaporto italiano, quindi non è extracomunitario e il suo agente è Kia Joorabchian. Si tratta di un centrocampista intelligente, seppur in fase calante, comunque in grado di fornire ancora maggiore equilibrio al reparto, come richiesto da Pioli. Nel calcio moderno è sempre complicato avventurarsi in paragoni tra giocatori diversi, ma per rendere l'idea diciamo che Lucas Leiva può ricordare Montolivo.



CALDARA, CHE PECCATO - Il capitano del Milan è uno dei tanti prodotti del vivaio dell'Atalanta. Che continua a sfornare numerosi talenti molto interessanti. Oltre a campioni già affermati a livello internazionale come Verratti, Suning vuole puntare sui giovani italiani: si parla sempre di Berardi e Bernardeschi, ma anche di Gagliardini. Peccato per Caldara, già prenotato dalla Juventus. Quest'ultimo, visto il ruolo in cui gioca, sarebbe stato il colpo ideale per l'Inter, che in prospettiva futura ha bisogno di rinnovare la propria difesa. Anche perché Miranda ha 32 anni e Murillo non convince mai del tutto. Colpa del fair-play finanziario Uefa e merito della lungimiranza dei dirigenti juventini, che già ci avevano visto lungo con Rugani. Chapeau.



