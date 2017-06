Un uovo oggi è meglio di una gallina domani. L'Inter ha bisogno di certezze, anche sul mercato. Per questo motivo il ds Ausilio vuole puntare su giocatori che conoscono già bene il calcio italiano e non necessitano di un periodo di ambientamento. Tempo che invece serve a chi non ha mai giocato in Serie A: basti pensare agli ultimi casi di Banega, Joao Mario e Gabigol. In questo senso si spiega l'interesse dei nerazzurri per un difensore centrale tra Rudiger, Manolas e de Vrij; per i sogni Nainggolan o Verratti a centrocampo; per Berardi, Bernardeschi e Schick in attacco; e per un terzino: Conti, Darmian o Vrsaljko.



L'arrivo di Sabatini può cambiare qualcosa, senza però rivoluzionare il concetto di base. Il dirigente ex Roma ha avuto il merito di portare in Italia i vari Kolarov, Lichtsteiner, Kjaer, Ilicic, Pastore, Lamela, Marquinhos, Manolas e Rudiger: tutti giocatori che poi hanno aumentato il loro valore rispetto al prezzo per cui erano stati acquistati. Profili del genere non corrispondono a elementi già affermati e costosi come Di Maria o James Rodriguez e Tolisso, né a calciatori da rilanciare (Danilo e Krychowiak) o un po' in là con gli anni (Pepe). Dalbert, Diakhaby, Rodrigo Caio, Thiago Maia e Kevin Ramirez sarebbero invece dei colpi alla Sabatini: l'importante è non esagerare con le scommesse.



@CriGiudici

​