E tre. In seguito alle due sconfitte di fila con Udinese e Sassuolo, l'Inter si prende il terzo punticino. Dopo i pareggi con Lazio e Fiorentina, i nerazzurri impattano anche contro la Roma. Contando la precedente trasferta allo Juventus Stadium, una serie di 6 partite senza vittorie, in cui capitan Icardi e compagni hanno raccolto la miseria di 4 punti sui 18 disponibili. Serve un cambio di marcia per difendere il quarto posto in classifica, utile alla qualificazione in Champions League. Il calendario regala cinque giornate non proibitive almeno sulla carta con Spal, Crotone, Bologna, Genoa e Benevento prima del derby di domenica 4 marzo.



PRIMA GLI ITALIANI? - Data in cui sono in programma le elezioni politiche in Italia, oltre a quelle regionali in Lazio e Lombardia. Nella campagna elettorale ci sono dei partiti che stanno cavalcando lo slogan: "Prima gli italiani!". Ecco, diciamo che quelli dell'Inter stanno attraversando un brutto momento. Non a caso ieri Spalletti ha tolto tutti i tre italiani schierati titolari: Gagliardini, Candreva e Santon. Quest'ultimo ha commesso un erroraccio, regalando la palla del vantaggio ad El Shaarawy. Ma il primo ha giocato anche peggio. In pratica nel primo tempo la tattica della Roma era di lasciare libero Gagliardini, fargli prendere il pallone per poi pressarlo e rubarglielo. Infatti il centrocampista nerazzurro ha perso 10 palle nei 45 minuti in cui è rimasto in campo prima di essere sostituito da Brozovic, autore dell'assist per il pareggio di Vecino. Che ha messo la firma sul settimo gol segnato dall'Inter dall'86° minuto in poi: più di ogni altra squadra in questa Serie A. Segnale di un gruppo che, nonostante le difficoltà, non vuole mollare l'obiettivo Champions. #SenzaTregua.



@CriGiudici

