I nostri complimenti al @realmadrid per la sua dodicesima @championsleague, unico club a vincerla due volte consecutivamente #FCIM — F.C. Internazionale (@Inter) 3 giugno 2017

A Jtv non l'hanno presa per niente bene... pic.twitter.com/VwmeCUYtRf — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) 4 giugno 2017

La quiete dopo la tempesta.ha chiuso la stagione calcistica 2016/2017: ora è tempo di stilare bilanci. In questa rubrica ci siamo divertiti e vi abbiamo divertito giocando sui, l'unico appiglio rimasto ai tifosi nerazzurri oltre al fatto di non essere. Ma non basta per cambiare la sostanza:- Negli ultimi sette campionati i nerazzurri hanno raccolto addiritturadei bianconeri, non qualificandosi mai in. Questo obiettivo (non centrato dai 7 successori di) sarà il primo del nuovo allenatore. Che, grazie al nuovo regolamento della competizione, dovrà arrivare nei primi quattro posti in classifica per tornare nell'Europa che conta. Senza fare voli pindarici, autocandidandosi al ruolo di- Cinque anni fa, ma era un altro campionato e un altro calcio. Perché allora(basti pensare che l'Udinese arrivò terza in classifica a -20), invece ai nastri di partenza della prossima stagione, senza dimenticare i cugini rossoneri che si stanno già rinforzando sul mercato. Dove le regole non sono uguali per tutti.era nato per cercare di riequilibrare le risorse economiche tra i club, invece ha di fatto aumentato la forbice. Perchérispetto alla concorrenza. Che, per colmare il gap, dovrebbe investire di più e invece non può farlo. La Uefa se n'è accorta e non a caso il nuovo presidente(una tassa per gli acquisti più costosi, nda), limitazioni delle rose e un sistema trasferimenti più corretto per evitare l'eccessiva concentrazione di talenti in pochi club".Una serie A più competitiva sarebbe più allenante per i bianconeri.(fonte dati Transfermarkt): a ogni milione corrisponde quasi un punto in classifica di differenza. Nel frattempo si è ribaltata la situazione anche nel- Detto ciò, per fortuna, i soldi non bastano per vincere. Sabato seravia social network. Nel nostro piccolo facciamo iper come ha saputo rialzarsi da dove l'avevano fatta sprofondare i propri ex dirigenti, trionfando in Italia e tornando competitiva ai massimi livelli anche in Europa.@CriGiudici