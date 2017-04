Al peggio non c'è mai fine. A Crotone l'Inter rimedia un'altra figuraccia nell'ennesima stagione da dimenticare, partita male e che sta finendo peggio. Siccome questa rubrica nasce per dare voce all'umore dei tifosi, è meglio stendere un velo pietoso sulla partita di ieri, altrimenti ci sarebbero troppi 'beep' per censurare gli insulti rivolti alla squadra. Che soffre di un grave mal di testa.



CALCI IN C... - Settimana scorsa lo avevamo detto: il problema non è solo Brozovic. Infatti, tolto il centrocampista croato, il risultato non cambia. Anzi, il primo tempo è stato uno dei più brutti della storia nerazzurra. Tanto da far ripensare ai giocatori "da appendere e prendere a calci in c..." invocati da Lippi dopo un'altra amara sconfitta in Calabria, nell'anno 2000, con la Reggina.



SUNING NERO - Pioli aveva assicurato che la sua squadra non avrebbe avuto motivazioni inferiori rispetto al Crotone, invece il campo ha detto l'esatto contrario. A questo punto, la domanda sorge spontanea: basterà un allenatore alla Simeone per risolvere i problemi mentali dei calciatori oppure bisogna rivoluzionare ancora una volta la rosa? La palla passa al patron Zhang Jindong, arrabbiatissimo anche per il pessimo inizio di campionato del Jiangsu Suning, ultimo in classifica con un solo punto nelle prime quattro giornate in Cina.



DERBY - Dal punto di vista dei tifosi nerazzurri, questo finale di stagione può regalare solo un paio di magre soddisfazioni: vincere il derby arrivando davanti al Milan in classifica e 'gufare' la Juve. Ausilio ha ammesso che la settimana dell'Inter non è stata da Serie A, quindi l'unico appiglio a cui aggrapparsi rimane il 'Triplete' centrato nel 2010. Anche se, chi crede nei corsi e ricorsi storici, farebbe bene a preoccuparsi perché la Juve potrebbe 'rubare' ai nerazzurri anche questo primato finora unico in Italia.



TRIPLETE - Esattemente come l'Inter 7 anni fa, i bianconeri hanno ceduto un big di Raiola (Pogba come Ibrahimovic) nel mercato estivo, acquistando un nuovo bomber argentino: Higuain come Milito. Inoltre l'allenatore potrebbe emigrare a fine stagione e ha la stessa lettera iniziale del presidente: Allegri e Agnelli come Mourinho e Moratti. A stagione in corsa c'è stato un cambio nel sistema di gioco, passando al 4-2-3-1 con Mandzukic dirottato sulla fascia sinistra come Eto'o. I capitani da record sono più vicini ai 40 che ai 30 anni: Zanetti-Buffon. In Champions League c'è da superare l'ostacolo Barcellona con l'andata in casa e per lo scudetto il duello è con la Roma, mentre la finale di Coppa Italia si gioca a Roma contro una squadra della Capiatale (Lazio - Roma). Allora la Juve arrivò settima in classifica, la stessa posizione occupata oggi dall'Inter, dopo un cambio di allenatore: Ferrara-Zaccheroni come de Boer-Pioli. E non finisce qui. Le analogie riguardano anche altri sport: nel 2010 e nel 2017 il tennista svizzero Roger Federer ha vinto l'Australian Open e la Ferrari è arrivata prima nel primo Gran Premio nel Mondiale di Formula 1. La speranza è che la storia continui a ripetersi, così tra un anno finirà il ciclo della Juve e ne inizierà uno nuovo dell'Inter.



@CriGiudici