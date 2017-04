Giusto così. Il primo derby cinese regala un finale emozionante, ma non a sorpresa. Almeno per chi scrive, che ha visto la partita allo stadio passando quasi tutto il tempo a impegnarsi per cercare di non fare pensieri troppo cattivi nei confronti dei calciatori dell'Inter. I quali, esclusi gli ultimi dieci minuti del primo tempo, hanno offerto uno spettacolo indegno del palcoscenico che li ospita.



POLLI - San Siro tutto esaurito merita ben altro sotto tutti i punti di vista: tecnico, tattico, fisico e mentale. Invece i nerazzurri hanno sbagliato l'approccio e la gestione della gara, nonostante la bravura/fortuna di non essere passati in svantaggio all'inizio e di aver concretizzato al massimo i primi due tiri verso la porta di Donnarumma.



MIRACOLO - Arrivati all'intervallo sul 2-0 senza troppi meriti, bastava davvero poco per portare a casa il risultato. Ma, nel derby alla vigilia di Pasqua, l'Inter è riuscita nell'impresa di fare il miracolo: resuscitare una squadra che era morta.



TUTTI COLPEVOLI - La colpa è di tutti. Di Pioli, che ha sostituito i due elementi più pericolosi: Perisic e Joao Mario. Ma anche dei giocatori, tornati in campo dallo spogliatoio con l'atteggiamento peggiore: presuntuoso e allo stesso tempo da squadra provinciale. Invece di chiudere la partita, hanno pensato più a perdere tempo e alla fine sono stati giustamente puniti dal dio del calcio.



RIMBORSATE I TIFOSI - Una prestazione del genere merita un commento di livello altrettanto basso, quindi perdonatemi se per una volta sfocio nel populismo. Tutti i componenti della rosa dell'Inter e l'allenatore dovrebbero auto-multarsi per rimborsare gli spettatori paganti: 78328 per un incasso record da oltre 4 milioni di euro, grazie.



@CriGiudici