Forza @MattiaPerin! Ti aspettiamo presto in campo per altre grandi sfide! #FCIM — F.C. Internazionale (@Inter) 8 gennaio 2017

Il nuovo anno inizia con un'altra vittoria, la quarta consecutiva, sul campo dell'Udinese. Che gioca una grande partita, ma alla fine deve arrendersi alla. Interrompendo una striscia positiva durata quattro giornate con tre vittorie, un pareggio e un solo gol (ininfluente) subito a Bergamo contro l'Atalanta.- In 7 giornate di campionato sulla panchina nerazzurra,con 14 gol fatti e 8 subiti, di cui solo uno (quello di ieri a Udine) nelle ultime quattro gare. In totale fanno, che ne ha fatti 17. Tre dei quali grazie ai gol segnati allo scadere daa Firenze su rigore e dain casa con la Sampdoria. Anche la Lazio ha battuto il Crotone con una rete dinei minuti di recupero.Chi rincorre deve anche "gufare" le dirette concorrenti: purtroppo nel week-end hanno vinto tutte le prime sette squadre in classifica.- Nel calcio come nella vita, con i 'se' non si va da nessua parte. Il discorso vale anche perSono interrogativi che lasciano il tempo che trovano, ma anche allarmi da non trascurare.si sono fatti sorprendere in più di un'occasione. Al contrario della precedente trasferta col Sassuolo, ieri, non l'ha fatto e alla fine ha avuto ragione.- Perché la sua squadra è riuscita a: tiri in porta 6-6, tiri fuori 7-4, parate 3-4, occasioni da gol 13-11, possesso palla 46%-54%, corner 3-7, palle perse 46-51, palle recuperate 27-34, passaggi sbagliati 27-42, lanci lunghi 24-8, azioni manovrate 12-23, falli subiti 12-19, fuorigioco 1-4.Avanti così. Sabato a San Siro arriva il- In prospettiva futura il progetto di un'Inter più italiana può coinvolgere anche Mattia Perin, il portiere del Genoa che ieri si èsinistro e sarà operato nei prossimi giorni. Il club nerazzurro gli augura una pronta guarigione via social network: "".- Infine una curiosità che dimostra quanto l'anticipo all'ora di pranzo sia appetibile per il mercato orientale:. Tra cui quello del presidente Erick@CriGiudici