- li cerchiamo

- li vogliamo

- li paghiamo più del dovuto

- li accogliamo all’aeroporto

- li veneriamo

- ci accorgiamo che fan cagare

- li svalutiamo

- li svendiamo

- esultiamo per essercene liberati



Ogni stracazzo d stagione



Noi interisti siam fatti cosi #JoaoMario — Massimo Moratti (@PresMoratti) 24 gennaio 2018

. Di questi sei calciatori, è rimasto soloè stato subito rispedito in Turchia dopo aver occupato un posto da extracomunitario, seguito un anno dopo daal Siviglia, daal Torino e daal Benfica. Ora l'attaccante brasiliano è pronto a tornare in patria al Santos, in prestito fino a dicembre. Con la stessa formula, ma fino a giugno quando si ridiscuterà il riscatto del suo cartellino,si appresta a volare in Inghilterra al West Ham. Questi ultimi due giocatori sono stati portati in Italia daJoorabchian, che ha trovato loro una nuova sistemazione in questo mercato invernale.- Nel frattempo.