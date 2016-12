L'avventura di Simone Zaza al West Ham è giunta ai titoli di coda. L'attaccante lucano farà ritorno alla Juventus prima di cercare una nuova esperienza professionale che potrebbe essere al Valencia di Cesare Prandelli. In esclusiva per Calciomercato.com parla Vincenzo Morabito, intermediario che sta sta curando la trattativa con il club spagnolo.



Morabito, Zaza è ormai vicino all'addio al West Ham.

"Dispiace per come sono andate le cose, credevo fortemente in questo tipo di operazione (Morabito ha curato il trasferimento a Londra in estate, ndr). Bilic ha reso nota la realtà dei fatti, ovvero la loro volontà di interrompere il prestito dalla Juventus. Simone ormai non è considerato un giocatore della rosa".



Adesso il futuro potrebbe chiamarsi Valencia?

"C'è una trattativa in corso, io sto curando la discussione tra i due club mentre il papà Antonio si occupa di Simone. Ne stiamo parlando da qualche giorno, molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. Il Valencia fa sul serio, è una destinazione affascinante a mio modo di vedere".



Proviamo a far chiarezza: il West Ham ha già versato i cinque milioni del prestito?

"Sì, infatti in questo momento è al lavoro con la Juventus per sistemare il tutto. Una volta che avranno trovato l'accordo totale, allora la trattativa con il Valencia entrerà in una fase più calda e avanzata. Adesso siamo solo alle fasi iniziali".



Si sta ragionando sulle stesse basi, ovvero su un prestito con diritto di riscatto?

"La Juventus, la scorsa estate, ha fatto una valutazione del giocatore e intende difenderla a ragione del fatto che si sta parlando di un giocatore nel giro della Nazionale e di assoluto valore. Mi spiego, se il Napoli ritiene idonea la valutazione fatta dal Genoa per Pavoletti trovo corretto che il club bianconero faccia lo stesso con Simone".



Quindi la Juventus conta di rientrare dei 23 milioni di euro che il West Ham ha deciso di non versare più in base a quello che era l'accordo?

"Si, è così. Ma ripeto, tutto è vincolato alla volontà del giocatore. C'è questa trattativa che mi auguro si risolva al più presto".



Il giocatore sembra gradire l'idea del trasferimento in Liga.

"Sì, me lo auguro anche io. Con tutto il rispetto per il West Ham, il Valencia è completamente un'altra cosa. Un club con grande storia, abituato a lottare per andare in Champions, cosa che i londinesi non potranno mai fare. Lì c'è anche una sicurezza, che si chiama Cesare Prandelli. Un allenatore dallo spessore tecnico e umano grandissimo, che lo vuole in prima persona. Anche come qualità della vita, le due realtà non sono paragonabili".



Il papà Antonio ha rivelato che potrebbe anche esserci una squadra italiana interessata a Zaza, è il Milan?

"Se ne è parlato spesso anche la scorsa estate. Io sono abituato a parlare di quello che è reale e concreto, ovvero il discorso con il Valencia. Il Milan, come sanno tutti, dovrà fare mercato a zero o pensare alla cessione di Bacca, scenario che vedo molto difficile. Che possano essere ancora interessati ci sta, non mi stupirebbe, ma è un discorso ipotizzabile più per la prossima estate, quando il club rossonero potrà disporre di altre risorse economiche".