I giornali inglesi attaccano Gianluca Lapadula: nell'edizione odierna infatti l'attaccante del Milan viene duramente criticato per l'intervento commesso su Joe Hart, portiere del Torino, nella sfida di Coppa Italia di ieri sera tra i rossoneri e granata. Il Daily Mirror parla di "cortesia con i tacchetti in faccia", ma riporta anche lo spavento dell'ex Pescara, una volta accortosi di quello che era successo. Sul Sun viene condannato per aver tramutato il portiere inglese "in uno dei Teletubbies", dopo il brutale scontro, a causa del copricapo con il quale Hart è stato fasciato. Sul Daily Mail si parla di "collisione horror". Il gesto viene dunque stigmatizzato, come viene esaltato Hart per il coraggio dimostrato: il Daily Mail inoltre, fa un discorso generale, sostenendo che il Milan ha picchiato il Torino per tutta la partita. Tutta l'Inghilterra difende il proprio portiere.