Clamoroso intreccio di mercato che emerge dai rumours provenienti dalla Spagna. Stando a quanto riporta Don Balon sarebbe in piedi un clamoroso domino che coinvolgerebbe tre big europee. Alexis Sanchez ha ormai rotto con l'Arsenal e se andrà da Londra al termine della stagione. Bayern, Chelsea, Juve e Inter sono interessate al giocatore mentre i Gunners starebbero pensando a Benzema per sostituire il cileno che nel corso di questa stagione ha spesso giocato come unico riferimento offensivo. Perso Benzema, il Real piomberebbe su Douglas Costa, anche lui in uscita dal Bayern e sul taccuino della Juventus che sta studiando la situazione e spera di trovare uno spiraglio per inserirsi tra e varie trattative che in vista dell'estate sono già caldissime.