Un altro contest #Intribunaconcm Vanno a @nadiapoltin programma il sabato 10 febbraio alle ore 15.00 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il grande tifoso rossonero ha vinto grazie a una foto della sua stanza in cui ci sono bandiere, sciarpe, cuscinetti, cornici e ogni tipo di oggetto rigorosamente di color rossonero e con lo stemma del Milan.Siete stati in tanti a partecipare, le vostre foto e i vostri video sono stati simpatici e originali. Non è stato facile scegliere, quindi complimenti al vincitore del quarto, mae altri biglietti saranno messi in palio in vista della sfida di campionato del 4 marzo che vedrà la Spal ospitare il Bologna. Il contest partirà l’8 febbraio alle ore 10.00 e terminerà il 27 febbraio alle 17.00. Nel frattempo? Ecco il video e la foto dei vincitori e alcune delle più belle opere che ci avete mandato nella nostra gallery.