Il primo contest #Intribunaconcm ha il suo vincitore. Vanno a @carmineinstag_ i biglietti per la partita fra Napoli e Inter grazie ad una bellissima e divertentissima foto dello spuntino pomeridiano dei "bomber" Calaiò e Adriano.



Siete stati in tanti a partecipare, le vostre foto sono state simpatiche e originali. Non è stato facile scegliere, quindi complimenti al vincitore del primo contest ma non fermatevi qui perchè #intribunaconcm continua e altri biglietti saranno messi in palio in vista della sfida di campionato del 5 novembre che vedrà la Fiorentina affrontare al Franchi la Roma. Nel frattempo? Ecco la foto vincitrice e alcune delle più belle opere che ci avete mandato nella nostra gallery.