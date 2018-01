Il trequartista del Benevento Amato Ciciretti è al centro di un intrigo di mercato. Da un paio di settimane è virtualmente un giocatore del Napoli, dopo l'accordo totale per un quadriennale con opzione per la quinta stagione. Nessun timore per il club azzurro di veder sfumare un altro obiettivo dopo il no di Verdi, resta solo da aspettare la prossima sessione estiva per formalizzare il trasferimento a parametro zero.

L'OFFERTA DEL GETAFE - Classe '93, cresciuto nelle giovanili di Lazio e Roma, mancino polivalente capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Ciciretti è un giocatore con dei colpi interessanti, arrivato nel grande calcio dopo aver fatto la gavetta nelle categorie inferiori. Uno che non ha certo timore nell'affrontare le nuove sfide, anche all'estero. Nella giornata di ieri i suoi agenti sono volati in Spagna per ascoltare la proposta del Getafe: 200000 euro per averlo in prestito fino al termine della stagione. Perché l'avventura in giallorosso è già finita, esiste la necessità di trovare una squadra in grado di garantirgli il posto da titolare da qui a giugno.

IRRUZIONE DEL PARMA - Le prossime 48 saranno decisive per delineare la prossima destinazione di Ciciretti. L'offerta del Getafe verrà valutata con grande attenzione, l'idea di giocare nella Liga di Messi e Ronaldo è pur sempre affascinante. Attenzione però al Parma che si è inserito presentando un'offerta decisamente importante dal punto di vista economico. Un giocatore in grado di fare la differenza in serie B, come dimostrato nella passata stagione. Il direttore sportivo Faggiano fa sul serio, attende una risposta dal ragazzo pur sapendo che gli spagnoli adesso sono in pole position. Sei mesi da protagonista, poi l'occasione al Napoli: questo l'obiettivo di Amato Ciciretti.



