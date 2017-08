Torna d'attualità il nome di Schick in casa Juventus. A margine delle discussioni per il giovane Hlousek, i bianconeri hanno parlato con gli agenti del ragazzo che sono gli stessi dell'attaccante della Sampdoria, ricevendo aggiornamenti sulla situazione e monitorando le possibilità di un reinserimento nell'operazione. Serata decisiva - secondo Sky Sport - per la risposta di Schick alla Roma, e in caso di mancato accordo del giocatore, incredibilmente, la Juventus ritornerebbe molto forte sull'attaccante ceco. Dipenderà tutto dalle decisioni del giocatore.