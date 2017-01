La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Lega Pro. Nel girone A Nava (Catania) firma con l’Alessandria. Il Como vicino a Pellegrini (Siena). Ufficiali Bastrini e Redolfi alla Cremonese. Di Quinzio (Como) a un passo dal Livorno. Marotta rinnova fino al 2020 col Siena, che tratta La Camera (Lupa Roma).



Nel girone B rilancio del Parma per Barillà (Trapani). Venezia in pressing su Bolzoni (Novara). Il Mantova ci prova per Cernigoi (Vicenza). Montella (Pisa) verso l’AlbinoLeffe. Zibert (Juve Stabia) al Bassano. Il Modena vuole Sansovini (Teramo), il Fano prende Ashong (Lucchese) e Defendi (Melfi). Spighi (Spal) al Teramo. Maceratese su Ingretolli (Fano).



Nel girone C Carlini (Casertana) va al Fondi. Verdicchio (Empoli) alla Paganese. Lecce a un passo da Agostinone (Piacenza) e Marconi (Alessandria). Doppietta Melfi con Gava (Ternana) e De Angelis (Francavilla). Tris Vibonese: Torelli (Alto Vicentino). Viola (Monopoli) e Allegretti (Maceratese). Ventola (Lupa Roma) al Messina.