L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Premium Sport per commentare la gara pareggiata per 2-2 contro il Genoa: "Non sono contento, anche se abbiamo fatto una buona partita contro un avversario non agevole. Potrei essere felice della doppia rimonta ma non lo sono: abbiamo fatto un buon calcio ma c'è stata poca cattiveria in zona gol. Gli errori capitano, e stasera la Lazio è stata penalizzata. Su Parolo era rigore e rosso, su Keita, quando sono stato allontanato, era rigore. Ma con più cattiveria avremmo vinto. Io sono contento della mia squadra, sicuramente siamo stati penalizzati oltremodo dall'arbitraggio. Mai come quest'anno. Se a Cagliari il pareggio era giusto, oggi meritavamo invece di vincere. Il Genoa ha dato tutto. Sono due punti persi, anche se il pareggio non cambia la nostra classifica. Faccio i complimenti a Pippo, che con i suoi ragazzi ha raggiunto un traguardo importantissimo per la città di Venezia".