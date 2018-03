L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani sera tra i biancocelesti e il Bologna. Ecco le parole del tecnico piacentino: "Sicuramente la nostra classifica è bugiarda, siamo stati rallentati da episodi che sono sulla bocca di tutti. La classifica non è vera, dovrebbe essere migliore. Ma ora tutto dipende da noi, deve essere uno stimolo in più. Gli episodi sono sotto gli occhi di tutti, non dobbiamo vedere ciò che è successo ma pensare al Bologna, sperando di fare una partita giusta. Donadoni è bravo ed esperto, faranno di tutto per complicarci la vita. Lulic ha avuto un problemino fisico, domani sera sarà out. Milinkovic vedremo domani, ha ancora qualche problemino. Faremo un risveglio muscolare, vedremo se convocarlo o meno. Parliamo di un problemino che sentiva ancora stamattina, domani vedremo se inserirlo tra i convocati".



EUROPA LEAGUE - "Tanto, volevamo i quarti, li meritavamo. Siamo andati a Kiev, abbiamo fatto una partita di grandissima personalità, non avevano mai perso in casa. Dovevamo fare qualcosa di straordinario, abbiamo avuto il giusto approccio, ero tranquillo dopo 20 minuti".



NANI - "Quando magari Immobile, Felipe, Luis Alberto saranno un po' stanchi, giocherà di più. Sta andando bene, come Caicedo. Di volta in volta farò le mie scelte".



DIFFERENZA TRA LA LAZIO DI LOTITO E QUELLA DI CRAGNOTTI - "Sono due bellissime Lazio, ma noi ci stiamo superando. Abbiamo gli ultimi 3 mesi importanti davanti, abbiamo fatto qualcosa di straordinario finora, ci sono squadre costruite in modo differente in Serie A. Siamo tra le prime 8 in Europa, in Coppa Italia siamo stati eliminati ai rigori e avremmo meritato di più. Ogni singolo si mette a disposizione del gruppo, domani sarà una battaglia".



LEIVA - "Uno dei centrocampisti più forti della storia della Lazio? Potrebbe far parte della squadra del 2000? Io penso di sì, ha avuto un ambientamento e un inserimento lampo. Le sue qualità erano fuori discussione, solo che non è facile venire in italia dopo 10 anni in Inghilterra. Ho capito il suo valore già in ritiro. Vuole capire tutto, mi chiede spiegazioni, è un giocatore importante, è stato un grandissimo acquisto".



LUIS ALBERTO CON FELIPE ANDERSON - "Sono giocatori che hanno fatto benissimo, l'altra sera Felipe e Immobile non hanno segnato, ma hanno fatto una grandissima partita. Nonostante i 34 gol, dopo la partita di Kiev, gli ho fatto i complimenti. Lui e Felipe ci hanno aiutato nella fase di non possesso. Luis Alberto ha qualità, può giocare in mediana o sulla trequarti, fa alla perfezione tutto quello che gli chiedo".



MANIFESTAZIONE DEI TIFOSI IN VIA ALLEGRI - "Ho sentito, mi hanno riferito, come sempre credo che sia una manifestazione educata e pacifica, in stile Lazio".



SALISBURGO - "Ci penseremo a tempo debito, la testa è solo al Bologna. Ma ho sentito qualcuno essere contento per il sorteggio, ci andrei piano. Il Salisburgo non perde da 33 partite tra Europa League e campionato. Non perde in casa dal novembre del 2016, ha eliminato il Borussia e la Real Sociedad, sarei cauto. Però ora non penso a quel confronto, ma al Bologna".