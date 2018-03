Nuova avventura sentimentale per Filippo Inzaghi. L'allenatore del Venezia è stato infatti pizzicato sugli spalti della sfida fra Verona e Atalanta in compagnia di una bellissima bionda. Sui social le foto dei due hanno iniziato a circolare e subito è arrivata la conferma: Inzaghi si è legato nelle ultime settimana alla bellissima Angela Robusti, ex-protagonista di Uomini & Donne dove corteggiava l’allora tronista Luca Onestini. L'avventura in tv non andò bene, ma ora si consola con SuperPippo. Ve la ricordate? Eccola nella nostra gallery.