L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa della sfida che vedrà i biancocelesti affrontare il Genoa: "Secondo Lotito i maghi non esistono? Il presidente ha detto giusto. Al di la' di allenatori e presidenti, bisogna avere buoni giocatori perche' conta soprattutto chi va in campo. Faremo in modo di proseguire su questa strada".



MIGLIORAMENTO - "Io migliorato in questi anni a Formello? Non si finisce mai di imparare, siamo tutti sempre sotto esame. In questi due anni ho avuto la fortuna di avere a disposizione un gruppo che mi ha seguito fin dal primo giorno: i giocatori dovranno continuare a farlo perche' sara' una stagione dura e complessa".



NANI - "Ha avuto un brutto infortunio a fine di luglio, ci vorrà ancora un po' di tempo, sta lavorando, è volenteroso. Stamattina ha cominciato a fare qualcosina coi compagni, viene da una brutta distorsione al collaterale. Ci vorrà un po' di tempo, ma lo vedo con lo spirito giusto".



DIFESA - "Numericamente siamo molto in difficoltà. De Vrij dovrà giocare il più possibile, volevo farlo riposare giovedì anche per l'influenza, poi ci ho pensato e ha giocato. Oggi si è allenato bene, potrà aiutarci. Bastos sta giocando, è entrato bene col Milan, giovedì abbiamo commesso qualche errore a livello individuale. Anche lui ha giocato un po' meno, domani lo impiegherò, ci punto tanto, ci darà tante soddisfazioni".