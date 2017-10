L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha analizzato il grande momento della sua squadra a Radio Anch'io Lo Sport: "Siamo partiti con il piede giusto, soprattutto grazie ai ragazzi che si sacrificano l'uno per l'altro. Ora sfrutteremo la sosta per recuperare energie fisiche e mentali. Dobbiamo essere i guastafeste del campionato, cercando di restare in alto. Sappiamo che sulla carta siamo meno attrezzate dei nostri competitor, anche se sappiamo che quest'anno sarà ancora più difficile perchè c'è l'impegno europeo che abbiamo fortemente voluto e che onoreremo in tutti i modi. Il segreto della sua squadra? Il clima positivo tra i giocatori. La squadra si diverte giocando, non solo nelle partite ufficiali ma anche negli allenamenti, è un gruppo che sta bene insieme, va molto d'accordo".



Sulla sconfitta col Napoli, unica battuta d'arresto sin qui: "Vorrei rigiocare quella partita, ma con gli stessi effettivi del primo tempo. Mi sarebbe piaciuto poter giocare come nel primo tempo, con i miei difensori e non con i centrocampisti in difesa. Sarri disse che al termine dei primi 45' aveva sensazioni positive sulla prestazione dei suoi giocatori. Ma anch'io la pensavo allo stesso modo sui miei. Me la vorrei rigiocare con gli stessi effettivi". Inzaghi ha concluso il suo intervento con un cenno sul proprio futuro: "Qui alla Lazio ho avuto la fortuna di giocare, ho vinto molto, qui ho finito la mia carriera e qui alleno, questa è una grande squadra".