Simone Inzaghi è il volto della Lazio vincente, in maniera roboante, contro il Milan. Ospite nella trasmissione Tiki Taka, ha commentato il match disputato all'Olimpico e non solo: "Abbiamo fatto un'ottima partita, il risultato è stato meritato giocando una partita giusta ed interpretata molto bene, stamattina è stato un bel risveglio. Siamo agli inizi, ma aver vinto in questo modo con il Milan fa ben sperare. Ci eravamo preparati bene, martedì i nazionali erano rientrati già quasi tutti. Quando hanno detto che poteva esserci la sospensione del match mi sono dispiaciuto perché sapevo che avremmo fatto una grande partita. Abbiamo fatto una partita intensa togliendo tutte le linee di passaggio al Milan, siamo stati bravi, il risutato è giusto. Onore ai ragazzi, non dimentichiamo che il 13 agosto abbiamo anche battuto la Juventus. Il successo sul Milan fortifica le nostre certezze".



BIGLIA - Qualche parola su Biglia, su come la Lazio ne ha limitato le giocate: "Biglia? Lucas era un osservato speciale, abbiamo cercato di limitarlo perché è il miglior play che c'è in Europa. Senz'altro da qui in avanti diventerà protagonista del Milan, che potrà fare un grande campionato. L'organico che la società rossonera ha costruito deve competere con Juventus e Napoli".



IMMOBILE - Non può mancare un riferimento a Ciro Immobile: "Immobile? L'ho voluto con tutte le forze, sapevo che ci avrebbe aiutato perché lo conoscevo come calciatore. Si è messo a totale disposizione dello staff e del gruppo, diventando uno dei leader di questo gruppo. Oltre tutti i gol che fa è sempre d'aiuto alla squadra, si è meritato di essere uno dei nostri capitani. Pippo? Ci siamo sentiti, era una partita per cui lui era senz'altro combattuto ma mi ha fatto i complimenti a fine gara. Sono riuscito a veder giocare il suo Venezia, vincendo contro il Bari ha fatto un capolavoro. Quest'anno avrà sicuramente più difficoltà ma saprà senz'altro fare bene".



EUROPA LEAGUE - Il secondo anno sarà fondamentale, per Inzaghi e per la Lazio: "L'ho detto in questi giorni, per noi quest'anno sarà tutto più difficile perché avendo centrato con merito l'Europa non avremo più tempo per preparare le partite. Giovedì giocheremo in Olanda, torneremo venerdì tardi e dovremo partire per Genova già sabato mattina. I giocatori dovranno essere bravi ad allenarsi quando giocano le partite".



BARCELLONA-JUVE - "Sarà un match difficile per la Juventus ma i bianconeri sono abituati a queste partite, sapranno fare una buona gara nonostante le assenze. La partenza di Neymar ovviamente è pesante, faceva cose incredibili, era una pedina importante. Stanno provando a sostituirlo con Dembelè che è un grande giocatore ma che ancora non è paragonabile a Neymar. Dybala? È il giocatore che mi ha più impressionato in questi due anni che ho passato in Serie A, sposta gli equilibri ed è giovane, può migliorare ancora. La Juventus con e senza Dybala è diversa, giustamente con il Chievo Allegri lo ha fatto riposare un po’ perché era appena tornato dalla Nazionale e c’è l’impegno Champions. Penso che al momento sia il miglior giocatore del nostro campionato"