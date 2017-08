“Paletta? E' un profilo di cui abbiamo parlato. Anche se non è un mancino è un giocatore importante. E' in Italia da tanto tempo, sarebbe un giocatore pronto all’uso". Cos l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, si è espresso in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chievo Verona sul possibile arrivo di Gabriel Paletta. La trattativa tra il Milan e la Lazio per il difensore centrale italo-argentino - secondo quanto appreso da calciomercato.com - subirà un’accelerata già all’inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì. L’agente del giocatore, Martin Guastadisegno, è al lavoro per avvicinare le parti.



LE CONDIZIONI - Nel corso dell’estate per Paletta ci hanno provato Fiorentina, Torino e Fenerbahce, ma è la Lazio il club in pole position per il suo acquisto. Ceduto Wesley Hoedt al Southampton, la Lazio sta cercando un difensore centrale d’esperienza, che possa giocare nella difesa a tre da centrale di destra o di sinistra. Al mezzo della retroguardia Inzaghi non ha dubbi: giocherà Stefan de Vrij. Paletta vuole il trasferimento, ma Milan e Lazio non hanno ancora trovato l’accordo: prima i rossoneri chiedevano tra i 4 e i 5 milioni, ora le richieste - secondo quanto appreso da calciomercato.com - sono scese a 2 milioni. In attesa dell’accordo tra le società, Paletta sta cercando quello la Lazio: il difensore chiede un contratto per i prossimi tre anni. Parti al lavoro, il futuro di Paletta è sempre più lontano dal Milan.