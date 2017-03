Filippo Inzaghi, tecnico del Venezia, ex Milan, incorona il fratello Simone, allenatore della Lazio, a la Gazzetta dello Sport: "Derby? Mi aspettavo una grande partita perché mio fratello mi aveva spiegato come voleva affrontare la partita. Con tante ore di studio soprattutto, ma lo studio non basta, in campo deve essere tutto perfetto e così è stato. Queste sono le partite della consacrazione. E' un allenatore intelligente ed evoluto, ora tutti conoscono le sue qualità".