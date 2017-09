Non è contento Joe Tacopina del suo Venezia: "Il Venezia è un club vincente, non mi aspetto di vincere sempre, ma mi aspetto di vedere una squadra che gioca a calcio - dichiara a TrivenetoGoal.it -. Ovviamente sono dispiaciuto sia per il risultato di questa partita, ma soprattutto per il fatto che dobbiamo segnare. Ho avuto la sensazione che il Venezia non abbia mai controllato il gioco. Solo palle lunghe, non possiamo continuare così in attacco. Non basta Falzerano, dobbiamo dargli una mano in fase offensiva da dietro". Pippo Inzaghi inizia a rischiare?