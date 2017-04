La prima esperienza in panchina al Milan è stata disastrosa, la seconda a Venezia invece regala ben altre emozioni: Filippo Inzaghi festeggia un altro successo alla guida del club neroverde e la gioia è pronta ad esplodere. L'1-0 in trasferta a Padova firmato da Moreo infatti significa mettere un piede e mezzo in Serie B: Venezia primo solitario nel girone B a +11 sul Parma secondo (scontri diretti a favore), basta un solo punto nelle ultime quattro partite per la matematica certezza di una storica promozione per la società acquistata a ottobre da Tacopina. Un solo punto dalla gloria e l'inizio di una nuova vita professionistica per Inzaghi, che a Venezia è tornato Superpippo. Ora anche in panchina.